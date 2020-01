Serie A, le migliori giocate della 20^ giornata

Il dominio tecnico di Gaetano Castrovilli sul Napoli è stata un’espressione di talento che raramente si vede a questi livelli. Il centrocampista della Fiorentina è sembrato ballare sulle macerie della squadra di Gattuso con una leggerezza che teoricamente non dovrebbe appartenere ad un giocatore di 22 anni che esordisce in uno degli stadi più imponenti d’Italia, riuscendo in tutti e 5 i dribbling che ha tentato.

Castrovilli è uno dei giocatori a cui riescono più dribbling in Serie A (3.3 per 90 minuti, solo Boga, Ribery e Agudelo fanno meglio tra i giocatori che hanno collezionato almeno 300 minuti di gioco), e questo è già di per sé un dato straordinario se si pensa alla posizione di campo che occupa e al ruolo che ricopre. Ma è solo ammirando la grazia tecnica con cui riesce a tenere il pallone sotto pressione che si può dare la giusta consistenza a questi numeri, come ad esempio in questa situazione complicatissima ormai agli sgoccioli di una partita che il Napoli stava cercando disperatamente di recuperare. Su una palla sputata fuori dall’area da un duello aereo, Castrovilli anticipa prima Lozano con un sombrero verticale quasi di punta, poi però è costretto a difendere la palla con il corpo dal ritorno non solo dell’ala messicana ma anche di Diego Demme. Il centrocampista della Fiorentina è rivolto verso la linea del fallo laterale, con i giocatori del Napoli alle spalle, e sembra essersi cacciato in una situazione senza uscita, cioè proprio una di quelle in cui il suo talento sembra risplendere con maggiore forza. Complice anche la passività di Lozano, che decide di aspettarlo invece di intervenire, Castrovilli si appoggia su Demme mettendoselo alle spalle e gli gira intorno utilizzandolo come una porta di un albergo di lusso. Adesso sono i giocatori del Napoli ad essergli alle spalle e lui a correre in verticale verso la porta avversaria, come se fosse la cosa più semplice del mondo trasformare quella palla sporca in questo splendido balletto classico.

La veronica di Samu Castillejo