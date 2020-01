Probabili formazioni di Torino-Atalanta

Sabato alle 20.45 (DAZN1, canale 209) i granata di Mazzarri scendono in campo nella sfida con l'Atalanta di Gasperini: due assenti per squalifica per i padroni di casa. I nerazzurri ritrovano Hateboer

Il sabato della 21^ giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Torino e Atalanta, due squadre che condividono l'amarezza della sconfitta in rimonta nell'ultimo turno di campionato. Con lo stesso risultato: da una parte i granata, sconfitti dal Sassuolo a Reggio Emilia; dall'altra i nerazzurri, che nel Monday Night si sono visti ribaltare nella ripresa, nel giro di sei minuti.



Torino, due squalificati e 3 indisponibili

Emergenza per Mazzarri: Rincon e Ola Aina squalificati; Baselli, Ansaldi e Zaza infortunati. I granata che ospitano l'Atalanta vengono dal ko di Reggio Emilia, dopo essere passati in vantaggio con un tiro di Rincon deviato da Locatelli. In classifica il Toro ha bisogno di punti per continuare a sperare in un posto che possa valere per lo meno il preliminare di Europa League, come avvenuto nella passata stagione. Sfida nella sfida quella tra Belotti (9 gol di cui 5 su rigore) e Duvan Zapata (6 gol tutti su azione). In difesa mancherà Bonifazi che giovedì è tornato alla Spal dopo un lungo corteggiamento.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Dijdiji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Atalanta, torna Hateboer

Il ko a sorpresa rimediato dalla Spal lunedì sera ha reso amara la settimana dell'Atalanta che vuole subito rimediare nella trasferta di Torino. Contro i granata Gasperini dovrebbe schierare una formazione con Hateboer che torna dalla squalifica (rientro provvidenziale viste le condizioni di Castagne, non convocato contro la Spal) e Gollini che si riprende la custodia dei pali al posto di Sportiello. In difesa non è scontata la conferma di Caldara: potremmo anche vedere Toloi, Djmsiti e Palomino. A centrocampo due posti per De Roon, Freuler e Pasalic. Attesa la prima convocazione di Czyborra.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini