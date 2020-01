Al minuto sessantacinque di Fiorentina-Genoa, Gaetano Castrovilli ha richiamato l'attenzione dei compagni di squadra e dell'arbitro a causa di un problema fisico. Il giocatore viola ha accusato dei giramenti di testa, come poi scandito dal labiale del calciatore per spiegare ai medici intervenuti in campo le sue condizioni. Un problema che è stato la conseguenza di uno scontro avuto in precedenza con il giocatore del Genoa Biraschi, un malessere che ha costretto Castrovilli a lasciare immediatamente il campo. Il giocatore è stato poi portato in ospedale per svolgere i controlli ed escludere altri problemi. All'interno della struttura Castrovilli ha effettuato per precauzione una tac.

"Non capiva dove si trovasse"

Al termine della partita, anche Iachini è tornato sulle condizioni del giocatore: "Castrovilli è andato a fare degli accertamenti in ospedale, verificheremo le sue condizioni: speriamo non sia niente di grave”, ha detto l'allenatore viola. "In campo non si ricordava nulla, non capiva la sua posizione e dove si trovasse". Per Castrovilli quella contro il Genoa è stata la ventunesima presenza in stagione.