Roma-Lazio, la conferenza stampa di Fonseca in diretta LIVE

Si sente di promettere qualcosa quanto ad atteggiamento domani in campo ai tifosi?

La squadra metterà il giusto atteggiamento in campo, lo fa da inizio anno. Nessuno può dirci che contro la Juve abbiamo giocato con poco coraggio, ad esempio. La Juve è molto forte ma noi abbiamo giocato con coraggio. Vi ho detto che queste due partite non mi sono piaciute ma vi dirò di più. In campionato contro la Juve abbiamo preso due gol in otto minuti e avere una reazione come la nostra non è facile. Lo stesso è successo mercoledì a Torino: abbiamo preso tre gol nel primo tempo e dopo l'intervallo siamo entrati in campo in maniera diversa. Per me è importante vedere questi segnali. Sono orgoglioso dell'atteggiamento della mia squadra. Non voglio vedere una squadra che si difende e aspetta l'episodio. Non mi è piaciuto il risultato ma mi è piaciuto quello che ha fatto la squadra.