Il 7 come numero ricorrente

Scaramanzia, chissà, ma per Carles Perez il numero 7 sembra proprio avere un significato speciale, tanto da non rinunciarci (quasi) mai. Questo infatti era il numero di maglia indossato nel Barcellona B, mentre il 27 è quello scelto in questa stagione con la prima squadra blaugrana. Per l’esordio in Liga invece, spazio al 43 (numeri che sommati fanno proprio 7). Campo, ma non solo. Perché anche osservando il suo profilo Instagram ufficiale si nota il numero 7 accanto al suo nome. Maglia che alla Roma non potrà indossare perché di Lorenzo Pellegrini, ma la sua “passione” per questo numero potrebbe portarlo in qualche modo ad averlo anche sulla divisa giallorossa (il 17 è di Under, il 27 di Pastore, ci sarebbe in teoria il 37).