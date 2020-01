Torino-Atalanta, Mazzarri: "Indifendibili, squadra in ritiro. Ci scusiamo con tutti"

Il Torino perde 7 a 0 contro l'Atalanta. Peggior sconfitta subita in casa nella storia dai granata. Al termine della partita Walter Mazzarri ai microfoni di Sky Sport ha chiesto scusa ai tifosi per la prestazione della sua squadra: "Siamo indifendibili, squadra subito in ritiro. Ci scusiamo con tutti. Stasera dobbiamo parlare in società e fra di noi non devo dire altro. Ora ci vedremo e staremo fino a tarda notte a parlare. Dopo una prestazione così è normale".

"Io nelle difficoltà non lascio mai"

Su un suo possibile esonero invece Mazzarri ha smentito: "Bisogna confrontarci e capire. Io parlo per tutti, non so se vorrà venire anche il capitano per dare le scuse. C'è poco da dire. Bisogna cercare di cambiare strada. Io nelle difficoltà non lascio mai. Venivamo da tre vittorie, si è perso a Sassuolo in modo normale. Oggi dobbiamo fare delle riflessioni, anche io devo parlare con i giocatori. Dopo che si è toccato il fondo si può soltanto risalire".