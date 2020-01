Roma-Lazio, Fonseca: "Meritavamo la vittoria. Errore Pau Lopez? Può succedere"

Ancora una volta 1-1 nel derby di Roma, ma se all'andata furono i biancocelesti a recriminare, questa volta sono i giallorossi a lasciare il campo con l'amaro in bocca. Sensazioni raccontate anche dall'allenatore Paulo Fonseca, nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Sono triste perchè i ragazzi hanno fatto una prestazione che mi rende orgoglioso di loro. Abbiamo giocato con grande coraggio, sempre nella loro metà campo e creando diverse occasioni da gol. I numeri di questa partita sono incredibili e ci fanno capire che avremmo meritato un altro risultato. Giocando in questo modo diventa molto più facile credere in questa squadra".

Gara che ha visto grandi protagonisti Cengiz Under e Justin Kluivert, partiti un po' indietro nelle gerarchie di Fonseca ma che si sono guadagnati il posto strada facendo: "Hanno lavorato molto in settimana e li voglio sempre così. Hanno fatto una bellissima partita insieme a tutta la squadra, anche in fase difensiva. I calciatori hanno capito il tipo di gioco che voglio portare e non era facile creare tante situazioni contro la Lazio, ci è mancato soltanto il gol". Infine, un commento sul grave errore di Pau Lopez, costato alla Roma la rete del pareggio biancoceleste di Acerbi: "Si tratta di un episodio infelice, ma parliamo di un gran portiere. Non devo dirgli nulla perchè ha fatto molto bene in tante partite, certe situazioni possono accadere".