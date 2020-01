La Roma è una delle protagoniste attuali del calciomercato di gennaio. I giallorossi hanno ormai chiuso per l’arrivo di Carles Perez dal Barcellona, come ha confermato nell’intervista rilasciata a Sky Sport anche il direttore sportivo del club, Gianluca Petrachi: "Proseguiamo con la nostra filosofia di investire sui giovani. La trattativa è ben avviata, con il Barça abbiamo ottimi rapporti e con il giocatore stiamo parlando. Sono ottimista, ma non amo dire prima di aver preso un giocatore senza le firme. Per Perez non c'è nessun diritto di recompra, non siamo la succursale di nessuno. Se verrà, non ci sarà nessuna clausola. Per quanto riguarda Villar, ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento. Con Fonseca ne abbiamo condiviso la valutazione tecnica. Crediamo molto anche in Ibañez, Questi 6 mesi gli consentiranno di crescere e di capire i movimenti tattici dell’allenatore nella speranza che già da quest’anno, ma soprattutto nella prossima stagione, possiamo vere un centrale giovane e forte su cui fare affidamento".