Lazio, infortunio per Correa: si teme lesione muscolare

Nuovo stop in arrivo per Joaquin Correa. Domenica l'argentino era stato costretto al cambio al 75' di Roma-Lazio, con il club biancoceleste che ora teme una nuova lesione muscolare al polpaccio. Correa era infatti reduce da un infortunio analogo subito il 5 gennaio a Brescia, che gli aveva saltare i match contro Napoli, Sampdoria e Cremonese per poi rientrare nel secondo tempo dei quarti di Coppa Italia contro gli azzurri. Nella giornata di martedì il classe '94 sarà sottoposto alle visite mediche presso la clinica Paideia, dove ulteriori esami strumentali al polpaccio potranno stabilire l'entità dell'infortunio.