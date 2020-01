Napoli, Lobotka: "Gattuso trasmette emozioni e incarna lo spirito del calcio"

Parla il nuovo centrocampista del Napoli: "Sono molto amico di Hamsik, so che qui è un Dio come in Slovacchia. Mi ha insegnato tanto, mi piace come persona e come giocatore. Gattuso? Lo seguivo già da calciatore, ha vinto tanto al Milan. È una persona che trasmette emozioni, incarna lo spirito del calcio"

A calcio ha iniziato a giocarci quasi per caso, imitando gli amici che correvano dietro a un pallone. Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco che il Napoli ha acquistato a gennaio dal Celta Vigo, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club azzurro. Tanti gli aneddoti raccontati dal classe 1994: "È buffo, quando ero piccolo mi è sempre piaciuto giocare con la palla. Giocavo a tennis e mi piace anche giocare a basket. Poi ho iniziato a giocare a calcio perché nel mio paese ci giocavano tutti. Quindi mi sono concentrato solo sul calcio, cercando di dare sempre il massimo. La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato molto, poi – ha proseguito Lobotka – sono cresciuto e ho continuato a fare quello che mi piaceva e che mi veniva meglio. Ora come ora sto vivendo un sogno. Il calcio è la mia vita, è tutto, è la mia passione, ma soprattutto significa fare quello che mi rende felice, mi fa sentire libero. Io do sempre il massimo e cerco di godermi ogni attimo. Cerco di essere amichevole con tutti e di dare sempre una mano. Mi piace giocare a calcio e mi piace sempre prendere la palla, anche solo per giocarci un po’, per divertirmi mentre sono in campo".

"Hamsik a Napoli e in Slovacchia è un Dio"

Destino di Lobotka che si incrocia con quello di Hamsik, suo connazionale e bandiera per anni del Napoli: "Io e Marek siamo molto amici, mi ha dato molti consigli sul calcio. Soprattutto durante i periodi in nazionale mi ha mostrato cose interessanti e insegnato molte cose: è un'ottima persona e un ottimo giocatore. Per me è un piacere poter giocare nella stessa squadra. Posso dire che è un ottimo ragazzo. Come succede qui, piace a tutti e tutti lo conoscono e sono contenti di lui. Qui a Napoli è come un Dio e lo è anche in Slovacchia", ha proseguito il nuovo centrocampista del Napoli. Che ha subito apprezzato le bellezze della città: "Sono stato in centro un paio di giorni, è molto bello e le persone sono accoglienti. Mi ricorda la Spagna".

"Gattuso incarna lo spirito del calcio"



Mandato in campo da Gattuso nei minuti finali del match di Coppa Italia contro la Lazio e di campionato contro la Juve, Lobotka parla così del suo nuovo allenatore: "Gattuso è un giocatore che vedevo sempre in tv, in Champions League. Ha fatto molto bene al Milan, è una persona che trasmette emozioni, incarna lo spirito del calcio. Anche se non era molto alto, era uno dei migliori nel suo ruolo e dava tutto per la squadra. Sono felice di essere qui ed indossare la maglia del Napoli", ha proseguito. Lobotka divenuto papà proprio i concomitanza con il suo approdo in azzurro: "La mia vita è cambiata molto perchè è nata la mia piccola principessa, mi piace trascorrere del tempo con lei. Prima mi piaceva dormire, divertirmi, giocare alla PlayStation, guardare film e trascorrere tempo con la mia ragazza. Quando sono con lei mi piace cantare. Lei e la gemella sono entrambe cantanti ed è bellissimo ascoltarle. Sono felice e orgoglioso quanto lei canta, mi piace stare ad ascoltarla di tanto in tanto".