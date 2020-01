Tentativo in corso da parte del club inglese pronto a portare fin da subito il calciatore in Premier League. L'eventuale arrivo di Mertens al Chelsea sbloccherebbe l'uscita di Giroud in direzione Tottenham

Serie A-Premier League, una tratta di calciomercato sempre più rovente in questo gennaio e che potrebbe far registrare una nuova importante operazione. Il Chelsea, infatti, sta provando a prendere fin da subito Dries Mertens, attaccante belga classe 1987 in scadenza di contratto con il Napoli a fine giugno. Accelerata importante quella del club inglese, che ha avviato i contatti con le parti con l’obiettivo di provare a raggiungere un accordo definitivo. Nonostante la volontà di rimanere e proseguire la sua avventura al Napoli da parte di Mertens, l’attaccante belga potrebbe fin da subito trasferirsi al Chelsea. Gli inglesi sono pronti a pagare un indennizzo da 6/7 milioni di euro per averlo fin da subito: il Napoli non ha ancora dato l'ok, anzi vorrebbe venderlo e tenerlo in prestito fino a giugno. Soluzione però scartata dal Chelsea.

Effetto domino

Il suo eventuale arrivo alla corte di Frank Lampard sbloccherebbe l’uscita di Olivier Giroud, attaccante francese vicino all’Inter nei giorni scorsi (i nerazzurri però, nonostante l’intesa economica con il giocatore, non hanno mai affondato il colpo con il Chelsea), in direzione Tottenham. Gli Spurs, infatti, nelle ultime ore hanno intensificato i contatti, offrendo al francese un contratto di un anno e mezzo. Un effetto domino che potrebbe iniziare proprio con il passaggio di Mertens al Chelsea, primo tessera del puzzle. Napoli che, ricordiamo, è sempre più vicino ad Andrea Petagna: trattativa ormai arrivata alle battute finali con l’attaccante classe 1995 che resterebbe in prestito alla Spal fino al termine del campionato.