Calciomercato Napoli, tentativo per Ricardo Rodriguez

Gli azzurri per la fascia sinistra stanno pensando allo svizzero da prendere in prestito con diritto di riscatto. Rodriguez a Napoli ritroverebbe Gattuso

Il Napoli ci sta provando per Ricardo Rodriguez del Milan. Dopo che è fallita la trattativa tra i rossoneri e Fenerbahce, complice il blocco del mercato in entrata disposto per la società turca, gli azzurri pensano allo svizzero per la fascia sinistra. Lo prenderebbero in prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a cinque. Il Milan inizialmente non voleva cederlo senza obbligo, ma ora il club di Milano sta facendo le sue valutazioni e nelle prossime ore prenderà una decisione.

Rodriguez potrebbe ritrovare Gattuso

Rodriguez in questo momento non sta trovando spazio con Pioli, complice anche l'esplosione di Theo Hernandez. Lo svizzero infatti, in questo campionato, ha collezionato solo 5 presenze. In caso arrivasse a Napoli, ritroverebbe Gennaro Gattuso, che lo ha allenato nella passata stagione e in parte di quella prima al Milan.