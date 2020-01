I ricordi di Bergomi a 40 anni dall'esordio: "Quando facemmo commuovere il Trap". VIDEO

In chiusura Bergomi ha parlato del rapporto con Gigi Simoni, l'allenatore con il quale ha vinto da capitano la Coppa UEFA nella stagione 1997/98. In quell'Inter giocava anche Ronaldo il Fenomeno: "Quando Simoni arrivò venne da me e mi disse: 'Per me siete tutti uguali, non importa che uno abbia 18 o 36 anni'. Quella fu una stagione molto bella e quell'Inter è rimasta nel cuore di tantissimi tifosi. E poi c'era Ronaldo: non ho mai visto un giocatore così".