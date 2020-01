A sorpresa i nerazzurri trattano per l'attaccante classe 1988. Dopo il no del Genoa per Pandev, l'algerino è diventato l'obiettivo numero uno. Gioca nel Monaco, dove è arrivato con la formula del prestito dal Leicester (per questo serve l'ok dei due club). Come caratteristiche assomiglia a Lukaku e potrebbe essere un buon vice per far riposare il belga nelle necessità. Potrebbe essere lui l'ultimo acquisto di questa sessione invernale

Ultime ore di calciomercato molto impegnative per l'Inter che, considerate le difficoltà mostrate da Sanchez nella partita di Coppa Italia con la Fiorentina, ha deciso di chiudere questa sessione invernale di trattative con un ultimo colpo per l'attacco. L'idea è quella di regalare a Conte un'alternativa low cost, per questo era stato fatto anche il nome di Pandev. Il macedone, per cui si sarebbe trattato di un ritorno, non si muove però dal Genoa, dal momento che i rossoblù lo ritengono troppo importante per la rincorsa salvezza. I nerazzurri allora hanno deciso di cambiare strategia e di puntare su Islam Slimani, punta classe 1988 che al momento gioca in Ligue 1, al Monaco. In Francia è arrivato in prestito dal Leicester, motivo per cui all'Inter serve l'ok di entrambi i club. L'algerino andrebbe a riempire l'ultimo posto rimasto libero per gli extracomunitari. In stagione ha segnato sette gol in 14 gare e ha caratteristiche simili a Lukaku. Alto qusi 1,90 metri - e con tanta esperienza alle spalle - potrebbe rappresentare un'alternativa importante quando il belga dovrà riposare. Insomma, potrebbe essere Slimani l'ultimo acquisto della sessione invernale di mercato per l'Inter, che ha già regalato a Conte Eriksen, Young e Moses.