Il presidente Cellino si è preso una notte di riflessione prima di decidere il futuro dell'allenatore. Dopo la sconfitta di Bologna, Corini potrebbe essere esonerato per la seconda volta in stagione. In caso di nuovo ribaltone pronto Diego Lopez

La sconfitta subita in extremis sul campo del Bologna non è piaciuta al presidente Massimo Cellino e il Brescia potrebbe cambiare ancora una volta allenatore. La posizione di Eugenio Corini è infatti in serio pericolo, dopo i 2 punti raccimolati nelle ultime 6 partite. L'artefice della promozione in Serie A della scorsa stagione era già stato esonerato dopo 11 giornate, salvo poi essere richiamato dopo appena tre domeniche, in seguito al breve interregno di Fabio Grosso. Il nuovo corso di Corini è partito alla grande con due vittorie nelle prime due gare, salvo poi incappare in questa striscia negativa di risultati che potrebbe costargli nuovamente il posto. Il Brescia si trova attualmente appaiato a Genoa e Spal in fondo alla classifica, a una sola lunghezza dal Lecce quart'ultimo.

Pronto Diego Lopez, già con Cellino a Cagliari

Il presidente Cellino si è preso una notte per riflettere sul futuro dell'allenatore, ma in caso di nuovo ribaltone ha già individuato il sostituto di Corini: si tratta di Diego Lopez, già a un passo dalla panchina del Genoa un mese fa e già avuto da Cellino sia come giocatore prima che come allenatore poi a Cagliari. Il tecnico uruguaiano rimane in attesa, ma la panchina del Brescia rischia di cambiare nuovamente padrone.