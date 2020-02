Bologna-Brescia, De Leo: "Mihajlovic? Merita la Panchina d'Oro"

Il Bologna vince ancora, nel segno di Sinisa Mihajlovic: dopo il ricovero di lunedì per una terapia antivirale, l'allenatore rossoblù era già al suo posto contro il Brescia al Dall'Ara. "Merita la panchina d'oro", il commento di Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, ai microfoni di Sky Sport nel postpartita al posto di Sinisa. "Non solo dal punto di vista simbolico, ma anche per il lavoro fatto fin qui. Lottiamo per il risultato fino all'ultimo, non ci tiriamo mai indietro. I ragazzi stanno dimostrando un cambio di mentalità: il nostro primo obiettivo era la salvezza, ora ci divertiamo". Una maturità acquisita anche grazie all'impegno speciale profuso dall'allenatore in questi mesi difficili: "Siamo capaci di associare principi tecnici e tattici a quelli morali", spiega De Leo. "La battaglia di Mihajlovic ha temprato il gruppo dal punto di vista della sinergia: in questo modo è possibile raggiungere qualsiasi risultato".



Bani: "Avevo promesso a Mbaye che avremmo rimontato"

Dopo De Leo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport anche Mattia Bani: "Brescia mi porta bene", le parole del match winner, in gol anche all'andata. "Dopo il rigore avevo promesso a Mbaye che l’avremmo portata a casa. Europa? Pensiamo giornata dopo giornata, poi si vedrà. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, una delle migliori della stagione: loro non hanno praticamente mai tirato in porta su azione. Però abbiamo concesso il rigore, in queste cose dobbiamo ancora migliorare”.

Palacio: "Europa difficile, ma possiamo vincere tante partite"

Nel post partita ha parlato anche Rodrigo Palacio ai microfoni di Sky Sport: "Europa difficile, ma noi possiamo vincere tante partite. Ora abbiamo la Roma, ma pensiamo sempre a conquistare i 3 punti".