Anticipo della 22^ giornata di Serie A al Dall'Ara, sfida tra i rossoblù in serie utile da due turni e la squadra di Corini ultima della classe. Dopo la terapia antivirale, Sinisa Mihajlovic sarà in panchina: si affida in attacco a Palacio. Brescia privo dello squalificato Balotelli: giocano Ayé e Torregrossa in attacco. Diretta alle 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251