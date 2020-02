Sassuolo-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Roma non può perdere terreno se vuole mantenere il quarto posto, il Sassuolo cerca punti per la serenità: due obiettivi diversi, in una sfida dal sapore speciale per un grande ex come Lorenzo Pellegrini, che in neroverde si è fatto conoscere ad alti livelli.

Dove vedere Sassuolo-Roma

La gara tra Sassuolo e Roma, valida per la 22^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 1° febbraio alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.

Sassuolo-Roma su Sky Saturday Night: come interagire con noi

Sassuolo-Roma potete seguirla live anche con Sky Saturday Night. Dalle 20:30 Stefano Meloccaro e Roberta Noè animano lo studio che racconta la partita e ripropone il meglio della giornata di Serie A e calcio internazionale. Dalle 22:30 spazio ad analisi, gol e interviste post-partita con Marco Nosotti e Giancarlo Padovan. Per dire la vostra durante la diretta avete due modi: twittate all'hashtag #SkySaturdayNight per avere risposte live dal nostro studio oppure mandate i vostri audio WhatsApp al 345.9906796 per diventare protagonisti del nostro Open Mic.