Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma

Dubbio Djuricic-Traoré per De Zerbi, c'è Boga con Berardi e Caputo. Nella prima della Roma senza Florenzi, Spinazzola in vantaggio su Kolarov

4-2 show all'andata, ancora oggi due tra i migliori attacchi di questa Serie A (38 gol contro 32), entrambi reduci da un pareggio nell'ultima giornata. Nell'anticipo del sabato sera, Sassuolo-Roma mette in palio punti pesanti al Mapei Stadium in chiave Champions e in chiave salvezza. Solo Lazio, Atalanta e Juventus hanno segnato in casa più dei neroverdi, i giallorossi vantano invece la miglior difesa on the road (7 gol al passivo). Poche novità in entrata dalla variabile calciomercato, con De Zerbi e Fonseca pronti ad affidarsi alla formazione tipo compatibilmente con il capitolo indisponibili. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

Sassuolo, rientra Ferrari in difesa



Squalificato Peluso e con Chiriches ancora ai box, in difesa De Zerbi è pronto ad affidarsi a Romagna e Ferrari. Obiang più di Magnanelli per un posto in mediana con Locatelli. Sulla trequarti, oltre a Boga e Berardi, si giocano una maglia Djuricic e Traoré: il primo è favorito, ma l'allenatore scioglierà le riserve solo all'ultimo. Sempre Caputo al centro dell'attacco, per la panchina potrebbe recuperare Defrel.



Sassuolo (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.



Roma, unico ballottaggio Spinazzola-Kolarov

Fonseca pronto a confermare in blocco l'undici che ha fermato la Lazio nel derby. Spazio dunque a Pau Lopez tra i pali, Smalling-Mancini la coppia di centrali mentre sugli esterni agiranno Santon e uno tra Spinazzola e Kolarov, con il serbo nuovamente a rischio panchina. Di nuovo Kluivert e Under ai lati di Pellegrini, con Perotti pronto ad entrare a gara in corso.

Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.