Andrea Masiello in lacrime dopo Atalanta-Genoa. VIDEO

Passato dall'Atalanta al Genoa proprio nell'ultima sessione di calciomercato dopo 9 stagioni trascorse in nerazzurro, Andrea Masiello ha subito ritrovato la sua ex squadra. Il difensore, schierato titolare da Nicola, ha dato il suo contributo alla squadra rossoblù, in grado di fermare sul 2-2 gli uomini di Gasperini. E a fine gara Masiello ha fatto un giro di campo per salutare i suoi vecchi tifosi, che lo hanno omaggiato con cori e applausi. Momenti toccanti per il giocatore, che non ha nascosto l'emozione e si è lasciato andare alle lacrime: "Ringrazio la mia gente - ha detto a fine gara ai microfoni di DAZN -, mi ha sempre rispettato e mi ha aiutato nei momenti più bui della mia carriera"