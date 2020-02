Samir Handanovic rischia di non giocare il derby contro il Milan in programma domenica 9 febbraio (ore 20.45) a San Siro valido per la 23^ giornata di Serie A. Le condizioni del portiere sloveno dell’Inter, costretto a saltare la gara di campionato vinta dai suoi compagni per 2-0 contro l’Udinese per un problema a un dito della mano sinistra, tiene in ansia Antonio Conte e tutto l’ambiente nerazzurro. "Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno", si legge nel comunicato ufficiale diramato dall’Inter dopo gli accertamenti ai quali è stato sottoposto il portiere. Handanovic, sostituito da Padelli nella gara della Dacia Arena, è a forte rischio per la gara contro il Milan: difficile ipotizzare un suo recupero per il derby, ma lo staff sanitario nerazzurro farà di tutto per metterlo a disposizione di Antonio Conte già per la prossima gara di campionato. Il capitano dell’Inter è stato sempre schiarato titolare in campionato, Champions League e Coppa Italia, eccezion fatta per l’ultima gara di Serie A contro l’Udinese.