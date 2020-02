Il portiere sloveno non recupera dal problema al dito: tra i pali contro l'Udinese ci sarà Padelli. Da valutare le sue condizioni in vista del derby di domenica 9 febbraio. Con Berni squalificato, Conte fa ricorso alla Primavera per la panchina: il secondo portiere alla Dacia Arena sarà Filip Stankovic, classe 2002 e figlio dell'ex bandiera nerazzurra Dejan

Inter priva di Samir Handanovic a Udine. Il portiere sloveno, ex della partita, non sarà disponibile per la gara in programma alle 20.45 di domenica 2 febbraio (diretta in esclusiva da Sky Sport su Sky Sport Uno canale 251 e su Sky Sport Serie A) a causa di un problema a un dito della mano sinistra. Al suo posto Conte darà spazio a Daniele Padelli, all'esordio assoluto in Serie A con la maglia nerazzurra. Da valutare i tempi di recupero per il capitano nerazzurro, le cui condizioni andranno valutate nei prossimi giorni in vista sul derby contro il Milan in programma il 9 febbraio.

Handanovic out, in panchina c'è baby Stankovic

Con Handanovic costretto al forfait e il terzo portiere Berni squalificato, a far da vice a Padelli sarà il portiere della Primavera, il classe 2002 Filip Stankovic: si tratta del figlio di Dejan, ex bandiera nerazzurra. Nato a Roma quando il padre giocava nella Lazio di Mancini, Filip è cresciuto a Milano per poi trasferirsi a Udine quando il padre era vice di Stramaccioni. Due anni fa è tornato a Milano, dove con l'Inter ha vinto da capitano il campionato Under 16. Ora per lui è tempo di sedere con i big in panchina.