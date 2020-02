Mazzarri-Torino, ore di riflessione sul possibile esonero? Comi: "Sconfitta inaccettabile"

Valutazioni in corso sulla posizione di Mazzarri dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Lecce. Lo ha confermato anche il direttore generale granata Antonio Comi dopo una lunga riunione negli spogliatoi: "Stiamo riflettendo su tutto"

Si chiude un ciclo di tre partite da incubo per il Torino: il 4-0 subito a Lecce va ad aggiungersi allo 0-7 interno contro l'Atalanta e il 4-2 in Coppa Italia contro il Milan. Sono 15 i gol subiti dai granata negli ultimi 8 giorni e inevitabilmente la società si trova a dover riflettere sul momento terribile della propria squadra. Le valutazioni in corso non escludono neanche la posizione di Walter Mazzarri, che rischia di pagare a caro prezzo la sconfitta del Via Del Mare. Nell'immediato post partita il presidente Cairo ha avuto una lunga riunione all'interno degli spogliatoi con alcuni senatori del gruppo, cercando di trovare una spiegazione alla mancata reazione della squadra durante la sfida contro il Lecce. Fino a oggi il presidente granata aveva sempre confermato la propria fiducia a Mazzarri, ma questa sera la posizione dell'allenatore sembra essere davvero a rischio.

Comi: "Sconfitta inaccettabile, riflessioni in corso"

A rappresentare la dirigenza del Torino nel post partita è stato il direttore generale Antonio Comi, che ha spiegato la situazione della squadra ai microfoni di Sky Sport: "Non è il momento di parlare, ma di riflettere. Sconfitte del genere sono inaccettabili soprattutto per la mancata reazione da parte della squadra. La partita è finita da poco e appena rientreremo cominceranno le valutazioni, la riflessione riguarda tutti dalla squadra all'allenatore e alla società. Mi ha fatto arrabbiare vedere una squadra rassegnata per la seconda volta nel giro di pochi giorni".