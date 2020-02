"Che società siamo se un giovane ragazzo non può inseguire il suo sogno di diventare calciatore per via dei suoi orientamenti sessuali? Ogni volta che un omosessuale smette di giocare perché non è accettato nello spogliatoio, dal club o da chi lo circonda, è una sconfitta per il mondo del calcio" Ekdal, centrocampista della Sampdoria, si schiera contro l'omofobia in un videomessaggio al Parlamento europeo. VIDEO