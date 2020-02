3/14

Il numero 24 in Brasile è associato ai gay. Tutto deriva dal "Jogo do Bicho" (Il gioco degli animali), una lotteria (illegale ma tollerata anche perché inizialmente serviva a finanziare lo zoo di Rio) ideata da Joao Drummond in cui a ogni numero veniva associato un animale e il 24 era quello del cervo, in brasiliano "veado", parola che richiama un termine dispregiativo per definire i gay. Quest'associazione ha portato i giocatori a non scegliere mai quel numero di maglia



Foto Twitter @ORioAntigo