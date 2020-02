La classifica di Serie A dopo il recupero Lazio-Verona

La Lazio non riesce a sorpassare l’Inter. Niente secondo posto, almeno per il momento, per i biancocelesti, fermati sullo 0-0 all’Olimpico dal Verona di Juric nel recupero della 17^ giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi resta così terza a quota 50 punti: il 2° posto dell’Inter è distante 1 punto, mentre la Juventus è in testa con 4 punti di vantaggio su Immobile e compagni. Sale il Verona di Juric, nono solitario a 31 punti. I gialloblù staccano il Napoli e insidiano l’ottavo posto del Milan. Di seguito la nuova classifica completa.

LA NUOVA CLASSIFICA

1. Juventus 54 punti

2. Inter 51

3. Lazio 50

4. Atalanta 39

5. Roma 39

6. Cagliari 32

7. Parma 32

8. Milan 32

9. Verona 31

10. Napoli 30

11. Bologna 30

12. Torino 27

13. Sassuolo 26

14. Fiorentina 25

15. Udinese 24

16. Sampdoria 20

17. Lecce 19

18. Genoa 16

19. Brescia 15

20. Spal 15