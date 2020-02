Cristiano Ronaldo, festa a sorpresa per i 35 anni: auto in regalo. VIDEO

Serata in centro a Torino per Cristiano Ronaldo, che ha festeggiato il 35esimo compleanno con amici e parenti: all'uscita dal ristorante ecco la sorpresa, una nuova auto da aggiungere alla collezione. ll momento è stato immortalato dalla compagna Georgina Rodriguez su Instagram

"Per altri 1000 anni al tuo fianco. Ti amiamo", la dedica su Instagram di Georgina Rodriguez al suo Cristiano Ronaldo per il 35esimo compleanno. Il portoghese ha ricevuto dalla compagna un mazzo di rose di ritorno dall'allenamento. Poi la festa in un ristorante in centro a Torino, lungo Po, con tanto di sorpresa: una nuova auto da aggiungere alla collezione di famiglia, mentre parenti e amici, sbucati da un angolo della strada, intonavano la classica canzoncina di compleanno. Dopo una giornata passata sul campo della Continassa, il portoghese si è concesso una serata di relax per festeggiare a dovere.