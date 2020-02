Nove partite di fila in gol in campionato. Diciannove centri in Serie A e ventidue in stagione. Più un palmares da trentun trofei in carriera: auguri CR7! Trentacinque anni e non sentirli. Ma cosa facevano gli altri grandi del calcio alla sua età? Tra campioni eterni ancora in campo a lungo, viaggi oltreoceano, giovani allenatori e un giovane… attore!