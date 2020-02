Tabellina del CR7. CR7 x 5? 35. Come gli anni che compie il campione portoghese: giocatore dai mille record e dai mille gol (contando quelli fatti fin da piccolino ci si arriva sul serio), ma a noi ne bastano 5 per ripercorrere i suoi 35 anni. Cinque gol speciali, perché ognuno racconta un pezzetto di Ronaldo e del suo modo di essere.

1. Maestro di stile: la punizione contro il Portsmouth

È piuttosto significativo quando il modo di calciare una punizione di un giocatore diventa così riconoscibile da dare il nome a un certo stile. La “punizione alla…” negli anni è stata “alla Baggio”, “alla Roberto Carlos”, “alla Beckham”, “alla Pirlo”, tutte inevitabilmente imitate sui campetti di tutto il mondo, perché non esiste bambino (o adulto, al calcetto del martedì) che non abbia provato a calciare alla maniera dell’idolo del momento. Gli Anni Duemila hanno prodotto intere schiere di ragazzini che, per calciare una punizione, si piazzano sul prolungamento della linea immaginaria che collega la porta al pallone, dritti e tesi, con le gambe leggermente divaricate, le braccia giù e i pugni stretti, a formare una specie di triangolo col corpo. Un paio di respiri profondi e poi si parte con la rincorsa, mentre la barriera trema perché se l’obiettivo è calciare fortissimo regalando alla palla un effetto che la faccia salire (appena sopra le teste dei poveretti schierati) e poi ridiscendere improvvisamente in porta, il più delle volte non si va oltre una gran pallonata sul "muro", e quando lo si supera, calciando alle stelle, è sufficiente commentare “non si è abbassata”. Signori, ecco la punizione “alla Cristiano Ronaldo”, ideata un bel giorno dal CR7 che giocava nel Manchester United e da quel bel giorno marchio di fabbrica del portoghese più o meno quanto la sua esultanza.

Era il 30 gennaio 2008, gara contro il Portsmouth, in cui Ronaldo disegna la traiettoria perfetta. Rincorsa “alla Ronaldo”, pallone impattato con il collo pieno, e parabola forte, arcuata quanto basta per alzarsi sopra alla barriera e scendere sotto all’incrocio dei pali, con James in porta allibito.

Va detto, in tutta onestà, che dopo quel gol Ronaldo ha ricercato la stessa perfezione di quel tiro in decine e decine di altre punizioni, ma senza riuscire mai a ritrovarla. Tanto che, nonostante sia l’autore della “punizione più bella della storia della Premier League” (Alex Ferguson), non sarà ricordato come uno dei più grandi di sempre in questa specialità, e i numeri sono lì a dirlo. Ma sarà ricordato come uno che ha inventato uno stile.