Buon compleanno Cristiano: 7 cose che (forse) non sapevate su Ronaldo

"Mia sorella, che lavorava in un orfanotrofio, mi disse che se fosse stato un maschio avrei potuto chiamarlo Cristiano: mi sembrò una buona idea". Un martedì mattina come tanti quel 5 febbraio del 1985 a Funchal, capitale dell'isola di Madeira. Finché, alle 10.20, una cuoca, la signora Maria Dolores dos Santos, non si convinse di "partorire" il pasteis più strabiliante che il Portogallo abbia mai contemplato, un prodigio di 4 chili e 52 centimetri di altezza. "A me e a mio marito piaceva Ronald, come il presidente degli Stati Uniti. Insomma: mia sorella scelse Cristiano e noi Ronaldo". Il resto è storia, (arci)nota. Di quel bimbo impareremo a conoscere praticamente tutto, o forse no. Nel dubbio, nel giorno del suo 35° compleanno (parabéns!) proviamo allora a scoprire le pochissime cose che ancora non sappiamo sulle origini dell'asso portoghese della Juventus, le 7 curiosità (un numero a caso) "indispensabili" per la laurea in Cristianoronaldologia.