La Lega Serie A apre al mondo degli eSports: presentato il campionato di Serie A virtuale che partirà con le preselezioni e si concluderà a maggio con la finalissima per il titolo di campione d'Italia. Credenziali per partecipare? Basta avere almeno 16 anni

Giocare in Serie A, magari con la maglia della propria squadra preferita, è il sogno coltivato da bambini da gran parte dei tifosi. Un desiderio che ora può diventare realtà, anche se magari non si hanno piedi e fisico per sfondare nel massimo campionato calcistico del proprio Paese. La Lega Serie A sbarca, infatti, nel mondo degli eSports e lancia la sua eSerie A, un campionato online che mette in palio il titolo di campione d’Italia virtuale.

Come sarà organizzato il torneo

Dopo una fase di selezione a eliminazione diretta, nascerà un vero campionato con gironi, playoff e finalissima. Le iscrizioni sono aperte a tutti i maggiori di 16 anni (per info cliccare qui). La competizione si concluderà a maggio, con la premiazione del vincitore. Non sarà come alzare il vero trofeo della Serie A, ma per i videogiocatori la eSerie A si candida a essere un’esperienza molto vicina alla realtà, anche se sempre virtuale.

De Siervo: "eSports fenomeno in continua crescita"

"È un grande piacere presentare la eSerie A TIM – dice l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni. Tutti gli appassionati potranno ora seguire un nuovo campionato e i più bravi potranno rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad".