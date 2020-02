Lo svedese anche questo giovedì ha svolto un lavoro personalizzato sul campo per smaltire il problema al polpaccio ed essere nella forma migliore per la partita di domenica sera contro l'Inter. Sarà il suo sesto derby da rossonero

Prosegue, il percorso di recupero di Zlatan Ibrahimovic, che sarà a disposizione di Pioli per il derby con l’Inter. L’attaccante del Milan ha svolto un lavoro sul campo ma specifico e personalizzato, affinché possa arrivare all’appuntamento tanto atteso nella forma migliore. Lo svedese sta smaltendo un problema al polpaccio, lo stesso che per precauzione – insieme ad un’influenza, già superata – aveva convinto lo staff tecnico a non convocarlo per l’impegno dello scorso turno col Verona, gara in cui i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. Già al termine di quella sfida, Pioli si era espresso con ottimismo: “Ci sono ottime possibilità che sia disponibile per la partita con l’Inter”. Queste possibilità oggi sono una certezza, nonostante fin qui non sia ancora tornato ad allenarsi in gruppo.

Ibra e i derby "rossoneri"

Per Ibrahimovic sarà il sesto derby di Milano con la maglia rossonera. Da giocatore del Milan, il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte, in cui ha segnato tre volte; in uno di questi si è anche aggiudicato la Supercoppa Italiana nel 2011.