Roma-Bologna, Fonseca in conferenza: "Stiamo lavorando per cambiare la mentalità"

Sappiamo che lei parla poco di arbitri, ma col Sassuolo c'è stata molta severità nei confronti della Roma.

In parte sono d'accordo, di certo non abbiamo perso per errori dell'arbitro ma perché non abbiamo giocato bene. Ribadisco che non mi piace parlare di arbitri, anche se non so come mai non ci sia la stessa linea di arbitraggio per tutte le squadre e questo talvolta mi rende insoddisfatto.