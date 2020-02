Roma-Bologna, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

La sfida dell'Olimpico apre la 23^ giornata di Serie A. Mihajlovic sarà in panchina, dimesso questa mattina dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Tanti assenti per i rossoblù, Barrow titolare tra i tre alle spalle di Palacio. Nella Roma out Pellegrini per squalifica, tornano Perotti e Mkhitaryan (out da inizio gennaio), panchina per Kluivert. Torna anche Kolarov dal 1'. La diretta su Sky Sport Serie A dalle 20.45