Serie A, 23^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche

Roma – Bologna, venerdì 7 febbraio ore 20:45: Sky Sport Serie A

Si apre all’Olimpico la 23^ giornata di Serie A, con i giallorossi che vogliono subito lasciarsi alle spalle il brutto ko contro il Sassuolo. Per farlo, dovranno superare il Bologna che è a ridosso della zona Europa dopo aver sconfitto il Brescia nello scorso turno. Edin Dzeko ha segnato quattro gol contro i rossoblù, ma tutti al Renato Dall’Ara - l’attaccante della Roma è infatti rimasto a secco in quattro sfide di campionato disputate nel proprio stadio.

Fiorentina – Atalanta, sabato 8 febbraio ore 15:00: Sky Sport Serie A

Dalla stagione 2016/17 in avanti Fiorentina e Atalanta hanno pareggiato cinque incontri su sette: nel periodo nessuna sfida di Serie A ha visto più segni X (cinque anche tra Fiorentina e Genoa, ma in otto partite). Da una parte la squadra di Gasperini è quella che ha segnato più di ogni altra squadra da fuori area in questa Serie A (11), dall’altra nessuna ha fatto peggio dei viola. Il grande ex della gara è Josip Ilicic, che ha giocato 105 partite di Serie A con la Fiorentina, segnando 29 gol; in questo campionato ha già superato la sua miglior stagione a livello realizzativo, che era stata la 2015/16 proprio in Toscana (14 v 13).

Torino – Sampdoria, sabato 8 febbraio ore 18:00: Sky Sport Serie A

Il Torino è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (3V, 2N), la miglior striscia dal 1987 per i granata. Che però sono la vittima preferita di Manolo Gabbiadini con la maglia della Sampdoria: ha realizzato quattro reti contro il Torino in campionato, più che contro ogni altra squadra.

Hellas Verona – Juventus, sabato 8 febbraio ore 20:45: DAZN1 (canale satellitare 209 di Sky)

La Juventus ha segnato in tutte le ultime 13 sfide di Serie A contro il Verona (27 gol): è già la striscia a segno più lunga per i bianconeri contro i gialloblù. Ma attenzione: la Juve non ha mai vinto due trasferte di fila contro i gialloblù.

Spal – Sassuolo, domenica 9 febbraio ore 12:30: DAZN1 (canale satellitare 209 di Sky)

La Spal prova a rompere il tabù Sassuolo, in un derby emiliano. I neroverdi infatti non hanno mai perso nei cinque precedenti in Serie A (tre vittorie e due pareggi). Caputo ha segnato quattro reti alla Spal in carriera ed è la sua vittima preferita nel massimo campionato.

Genoa – Cagliari, domenica 9 febbraio ore 15:00: Sky Sport 253

Il Cagliari è imbattuto da tre partite contro il Genoa, in cui sono arrivate due vittorie e un pareggio. Nessuna squadra ha subito più gol del Genoa dal dischetto nella Serie A in corso: sette, ma tutti gli ultimi quattro in trasferta. Tutti i cinque gol messi a segno da Radja Nainggolan in questo campionato, sono arrivati dalla distanza: record di reti da fuori area per un giocatore nel campionato in corso.

Napoli – Lecce, domenica 9 febbraio ore 15:00: Sky Sport Serie A

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Lecce in Serie A (un pareggio e una sconfitta), incluse le ultime tre: tante quante nelle precedenti 14 contro i salentini nel massimo torneo (sei pareggi e tre sconfitte). D'altronde, vita dura per le neopromosse al San Paolo; gli azzurri infatti sono imbattuti da ben 25 gare casalinghe in campionato, vincendo tutte le ultime 15; l’ultimo scivolone interno del Napoli contro una di queste squadre risale all’aprile 2012, contro l’Atalanta (1-3).

Brescia – Udinese, domenica 9 febbraio ore 15:00: DAZN1 (canale satellitare 209 di Sky)

L’Udinese ha espugnato il Rigamonti in tutte le ultime tre trasferte di Serie A, dopo che aveva vinto soltanto una volta delle sette precedenti (poi due pareggi e quattro sconfitte). I friulani proveranno a proseguire la tradizione positiva, magari con un gol nel finale dal momento che il Brescia è la squadra che ha subito più gol nell'ultima mezzora e che De Paul ha segnato due reti negli ultimi cinque minuti di gara.

Parma – Lazio, domenica 9 febbraio ore 18:00: Sky Sport Serie A

La Lazio è la bestia nera del Parma. Gli emiliani hanno perso tutti gli ultimi sei confronti di Serie A contro i biancocelesti, subendo almeno due gol in ognuna di queste sconfitte; soltanto contro Milan (sette nel 2007) e Roma (otto nel 2010) hanno subito più KO consecutivi nel massimo torneo. La squadra di Simone Inzaghi proverà a fare la storia dal momento che non ha mai collezionato 18 risultati utili consecutivi.

Inter – Milan, domenica 9 febbraio ore 20:45: Sky Sport Serie A

Gli ultimi tre derby sono finiti tutti in favore dell'Inter, che vuole allungare la striscia a quattro come riuscì nel 1983. Che sia il derby delle difese? Inter e Milan sono due delle tre squadre, insieme al Verona, che hanno mantenuto la porta inviolata in più partite in questa Serie A: otto clean sheet.

Diretta Gol è disponibile sul canale 251 di Sky Sport.