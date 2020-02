Fiorentina-Atalanta 0-0, risultato in diretta LIVE

I viola ospitano l'Atalanta nel match che apre il sabato di campionato. Iachini sceglie Cutrone al fianco di Chiesa in attacco. A centrocampo torna Castrovilli, mentre in difesa spazio a Igor. Conferme anche per Gasperini con Zapata al centro dell'attacco, Ilicic e Gomez in appoggio. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A