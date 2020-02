Brutta notizia per Stefano Pioli alla vigilia del derby: un infortunio a Krunic (frattura da stress) priverà i rossoneri del bosniaco per almeno un mese. Tra trenta giorni, in seguito a un'ulteriore radiografia programmata, si conosceranno i tempi di recupero con più precisione. Difficilmente sarebbe stato impiegato contro l'Inter, ma il suo stop inciderà sulle scelte dell'allenatore in campionato e in coppa Italia.

Il comunicato del club

AC Milan comunica che Rade Krunic è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese.