Verona-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

Il sabato di Serie A si chiude al Bentegodi con la sfida tra l'Hellas e la Juve.

Il Verona, che nel recupero infrasettimanale ha fermato la Lazio, è la sorpresa del campionato: è rimasto imbattuto in sette match consecutivi (3 vittorie e 4 pareggi) nel corso della stessa stagione di Serie A per la prima volta da maggio 2000 con Cesare Prandelli in panchina.

Verona imbattuto nelle ultime tre partite casalinghe di campionato (2 vittore e un pareggio): in Serie A non arriva a quattro di fila da febbraio 2016.

54 punti dopo 22 partite per la Juventus: nell’era dei tre punti a vittoria sono 10 le squadre ad aver fatto così bene o meglio a questo punto, nove hanno poi terminato la stagione in vetta alla classifica - unica eccezione il Napoli 2017/18, di Maurizio Sarri.

La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di campionato dopo che era rimasta imbattuta nelle prime sette fuori casa in questa Serie A.

Solo Inter e Napoli (entrambe 14) hanno mandato in gol più giocatori differenti rispetto al Verona nel campionato in corso (13).

Il Verona ha mantenuto la porta inviolata ben otto volte in questo campionato, record alla pari di Inter e Milan. Nelle loro precedenti 13 stagioni di Serie A, solo una volta i gialloblù avevano ottenuto più clean sheet dopo 22 gare (nel 1988/89, 10).

Nessuna squadra ha subito meno gol di Verona e Juventus (entrambe cinque) nei primi 30 minuti di partita nella Serie A in corso.

Nessuna squadra ha incassato meno gol del Verona dall’interno dell’area di rigore in questa Serie A (15, al pari dell’Inter), subito dietro troviamo la Juventus (19).

Amir Rrahmani è il difensore che ha tentato più conclusioni senza segnare in questa Serie A (24).

Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il primo giocatore della Juventus a trovare il gol per 10 partite consecutive giocate dai bianconeri nella storia della Serie A (attualmente al pari di David Trezeguet nel 2005/06 a nove).

Con una rete, Ronaldo aggiungerebbe il Bentegodi agli stadi in cui ha trovato il gol in Serie A, facendo salire il conto a 13 dei 15 visitati (87%) - nell'era dei tre punti a vittoria, solo Ciro Immobile (92% - 24/26) ha una percentuale più alta (min. 5 presenze).

Cristiano Ronaldo (40) è a sole due marcature dal raggiungere Manuel Rui Costa (42) come miglior marcatore portoghese nella storia della Serie A - tuttavia l'ex Fiorentina e Milan conta 339 presenze nella competizione, ben 289 più di CR7 (50).

Paulo Dybala non è riuscito a segnare nelle ultime cinque presenze in Serie A. Ma tra le squadre affrontate più di due volte in Serie A, il Verona è quella contro cui Dybala ha la miglior media gol nella competizione (0.7 a incontro).

Il prossimo sarà il 50º gol in trasferta di Gonzalo Higuaín in Serie A: tuttavia, l'argentino non trova la rete fuori casa da novembre, quando realizzò una doppietta contro l'Atalanta.

100ma presenza da titolare in Serie A con la maglia della Juventus per Miralem Pjanic - il bosniaco ha segnato due gol contro il Verona, nessuno dei due però al Bentegodi.

L'esordio e il primo gol in Serie A di Aaron Ramsey sono arrivati proprio contro il Verona, nella gara d'andata di questa stagione.

Con la prossima presenza Gianluigi Buffon diventerà il giocatore più presente nella storia della Serie A con 648 gare giocate (attualmente al pari di Paolo Maldini a 647).

Maurizio Sarri è imbattuto nelle quattro sfide da allenatore in Serie A contro Ivan Juric, grazie a un pareggio con il Napoli nel 2016 seguito da tre successi.

Arbitra il match Davide Massa, alla direzione numero 135 in Serie A (l'undicesima stagionale).

Nessuno squalificato in questa sfida, ecco il prospetto dei diffidati. Nel Verona: Faraoni, Miguel Veloso, Verre, Rrahmani, Kumbulla; nella Juventus: Cuadrado e de Ligt