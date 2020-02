Il portiere bianconero analizza la sconfitta incassata in rimonta a Verona: "Due gol presi mentre eravamo in controllo,abbiamo lasciato i tre punti per strada in modo imbarazzante. Bisogna ritrovare la capacità di sacrificarsi quando dobbiamo difendere il risultato, ora testa alla Coppa Italia e alla sfida contro il Milan"

Terza sconfitta in campionato per la Juventus, la seconda nelle ultime tre partite dopo quella di Napoli. Il 2-1 incassato in rimonta dai bianconeri sul campo del Verona non è andato giù a mister Maurizio Sarri, che ha parlato di errori di leggerezza sui gol presi dalla sua squadra, con i centri di Borini e di Pazzini dal dischetto che hanno ribaltato il vantaggio firmato dal solito Cristano Ronaldo. Dello stesso avviso è il portiere bianconero Wojcech Szczesny: "Difficile spiegare un ko del genere - racconta ai microfoni di Sky Sport - nei momenti di difficoltà non abbiamo preso gol e ne abbiamo incassati due in una fase di controllo. Questa è una cosa che va cambiata subito, abbiamo lasciato i tre punti per strada in modo imbarazzante".

"Dobbiamo tornare a saper soffrire, così si vince fuori casa"

Imbattuta fino al 7 dicembre, la Juve ha incassato tre sconfitte nelle ultime nove partite di campionato. Prima sul campo della Lazio, poi a Napoli e infine a Verona: "Difficile dire dove dobbiamo crescere - è l'analisi del portiere polacco - ultimamente in trasferta non abbiamo fatto bene ma secondo me siamo comunque in un buon momento. Dobbiamo tornare ad avere fiducia e capacità di portare a casa il risultato". 18 dei 23 gol incassati dai bianconeri sono maturati in situazioni di vantaggio. "Bisogna ritrovare la capacità di sacrificarsi quando dobbiamo difendere il risultato - spiega Szczesny - saper soffrire un po' sul campo. Quando si gioca in trasferta e si va in vantaggio, è chiaro che la squadra avversaria ti attacca con più aggressività e devi essere bravo a non prendere gol". Testa al Milan, avversario di Coppa Italia giovedì sera a San Siro, e alle dirette inseguitrici in campionato, Inter e Lazio: "C'è sempre preoccupazione quando si perde - ammette il numero 1 bianconero - ma noi continuiamo a lavorare: pensiamo subito alla partita di giovedì in Coppa Italia e poi a difendere la vetta in campionato".