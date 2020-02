Bonolis e Albertini, scaramanzie pre-derby. VIDEO

Avvicinamento al derby con simpatici riti scaramantici: Paolo Bonolis e Demetrio Albertini, impegnati in un torneo di padel, si stuzzicano in diretta su Sky Sunday Morning. La leggenda rossonera: "Stasera sarete primi". La risposta dell'interista è tutta da ridere

Colazione, padel e... derby. Il posticipo della 23^ giornata inizia alle 20.45 (diretta Sky Sport Uno) solo di fatto, perché Inter-Milan è già cominciata. Una domenica speciale resa ancora più particolare dal ko a sorpresa della Juve a Verona: quale pretesto migliore per un milanista come Albertini, per servire la gufata a un interista doc come Paolo Bonolis? I due si sono ritrovati a un torneo di padel (presenti anche Tassotti e Di Biagio, tra gli altri) e sono intervenuti ai microfoni di Sky Sunday Morning. Dopo aver "gufato" Bonolis, Albertini ha rincarato la dose ed ha provocato l'amico Gigi Di Biagio tornando sul rigore del '98... ma l'ex interista fa una precisazione restituendo una frecciatina. Aria di derby, Milano ha la testa già a San Siro.