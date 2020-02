Inter-Milan, i gol più belli del derby di Milano. VIDEO

Non ci sono molti momenti a ricordare il passaggio di Rivaldo al Milan: il rigore segnato alla Lokomotiv Mosca che aveva assicurato ai rossoneri il passaggio del turno nel secondo girone di Champions League, il gol alla Roma nella finale di ritorno in Coppa Italia, l’ultima vinta dal Milan, e soprattutto l’assist per Serginho nel primo derby di una stagione in cui Milan e Inter si sfidarono ben quattro volte, in campionato e in semifinale di Champions League. Rivaldo riceve la palla all’altezza del cerchio di centrocampo, oltre le due linee del rigido 4-4-2 dell’Inter di Héctor Cúper, e le taglia nello spazio aperto sul lato destro dello schieramento nerazzurro. Il passaggio per Serginho è forte e molto preciso, evita Vivas, che si stende per provare a intercettarlo, e inganna Toldo, che si allarga verso destra e invece viene saltato da Serginho nella direzione opposta. Aggirato il portiere nerazzurro con il primo tocco col sinistro verso il centro dell’area, a Serginho non resta che depositare la palla in rete col piede meno nobile, il destro.



3. Martins in Inter-Milan 1-3 del 5/10/2003