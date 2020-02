Parma-Lazio, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

La squalifica di Milinkovic-Savic manda in campo dal 1' Marco Parolo. Ex della partita, ha vestito la maglia del Parma per due stagioni dal 2012 al 2014 collezionando 72 presenze e 11 gol, tra cui il proprio miglior campionato a livello di partecipazioni ai gol (2013/14, otto gol e sei assist).