Risultati Serie A: video, gol e highlights della 23^ giornata

9/10

: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39' Pandev), Schone (53' Ankersen), Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pinamonti (74' Cassata), Sanabria.Cragno; Cacciatore (24' Mattiello), Klavan (77' Pereiro), Pisacane; Faragò (15' Walukiewicz), Nandez, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro; Simeone.: Cacciatore (C), Pinamonti (G), Simeone (C), Nainggolan (C), Pereiro (C), Mattiello (C), Radovanovic (G), Sturaro (G), Nandez (C) GUARDA GLI HIGHLIGHTS