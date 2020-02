Inter-Milan, la gioia dei nerazzurri sui social dopo la vittoria nel derby

Una rimonta incredibile, che vale la vittoria nel derby e l’aggancio alla Juventus in testa alla classifica. Per l’Inter è stata una notte perfetta, coronata dai quattro gol che sono serviti a battere il Milan. Per questo motivo, sui social i giocatori nerazzurri si sono lasciati andare alla felicità per il risultato ottenuto. Romelu Lukaku, autore dell’ultima rete del definitivo 4-2, ha scritto "C'è un nuovo re in città", postando una foto dove esulta. Un sogno che diventa realtà per Vecino: "Lo sogniamo, lo viviamo!". Skriniar ha ribadito la superiorità sui rivali rossoneri ("Milano siamo noi") mentre Godin ha ringraziato il pubblico: "Che grande vittoria, grazie tifosi!". Candreva ha sottolineato la tenuta mentale della squadra, che anche sotto di due gol ha saputo ribaltare la sfida: "Vinciamo il derby con una grande rimonta di squadra! Continuiamo a lavorare con questa mentalità". Brozovic invece ha pubblicato uno scatto con Barella mentre salutano i tifosi. "Siamo brutti però ci sta" è l’ironia del centrocampista croato. Ha sfiorato il gol su punizione Christian Eriksen, che poi ha commentato così la vittoria con uno scatto gioioso: "Tutti sorridiamo dopo la vittoria fondamentale di ieri".