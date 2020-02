Serie A, Roma e la crisi di inizio anno: i numeri

Ci risiamo, il nuovo anno coincide con la crisi della Roma. Dzeko e compagni sono caduti in casa contro il Bologna nella 23^ giornata di Serie A, perdendo la quarta partita su sei da inizio gennaio. La media punti della squadra di Fonseca in questo inizio 2020 è 0,67 a match, la seconda peggiore degli ultimi 25 anni in casa giallorossa. Non è una novità che la Roma perda punti nella seconda parte di stagione: dal 2011 ad oggi, solo nel 2012 non ha perso punti dalla vetta dopo la pausa invernale