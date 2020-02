Periodo sfortunato per Lucas Biglia. Il 34enne rossonero tornava da due mesi di infortunio ed era pronto per essere convocato per la partita di Coppa Italia con la Juventus ma si è fatto male di nuovo: trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero sono da valutare ma si parla di almeno 15 giorni di stop.

Pioli per il prossimo mese dovrà anche rinunciare a Krunic per la frattura da stress al piede destro e potrà quindi compiere scelte molto limitate in mezzo al campo. Per Biglia, appena 7 presenze in campionato, si tratta del terzo infortunio da inizio stagione.