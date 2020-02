Gervinho si allena con il Parma: rientro in gruppo dell'attaccante

L'ivoriano è stato multato, ha chiesto scusa e nell'allenamento di giovedì i gialloblù lo hanno riaccolto in gruppo. Gervinho aveva sfiorato l'addio nelle ultime ore del calciomercato di gennaio, ma il trasferimento in Qatar non si era concretizzato in tempo. Il ds Faggiano fa chiarezza: "Non voleva andare via"