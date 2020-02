Lazio-Inter, tutto quello che c'è da sapere

Lazio e Inter si sono affrontate 153 volte. I precedenti dicono 36 vittorie per i biancocelesti, 64 per i nerazzurri e 53 pareggi. All'Olimpico però biancocelesti in vantaggio

Quando e dove si gioca Lazio – Inter?

La partita tra Lazio e Inter, valida per la 24^ giornata di campionato, si disputerà domenica 16 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove è possibile vedere Lazio – Inter?

La sfida tra Lazio e Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca sarà di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Massimo Ambrosini; i collegamenti da bordocampo saranno curati da Matteo Petrucci, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Quanti sono i precedenti tra le due squadre?

Lazio e Inter si sono affrontate 153 volte. I precedenti dicono 36 vittorie per i biancocelesti, 64 per i nerazzurri e 53 pareggi. All'Olimpico però Lazio in vantaggio 26-22 ma con 28 pari. L'Inter ha perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro la squadra di Simone Inzaghi (cinque vittorie e un pareggio), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata. La Lazio ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro i nerazzurri: è la striscia aperta più lunga di sconfitte a Roma per i biancocelesti nel massimo campionato.

Come arrivano le due squadre alla partita?

Nell’ultimo turno, la Lazio ha conquistato un importante successo in casa del Parma con la rete di Caicedo; un’incredibile rimonta, invece, ha consegnato il derby di Milano all’Inter. I biancocelesti non hanno subito gol nelle ultime due partite di Serie A: non tengono la porta inviolata per tre gare consecutive nella competizione dal marzo 2015, con Stefano Pioli in panchina. Le due squadre sono quelle imbattute da più tempo in Serie A: più in generale, solamente il Liverpool (42) vanta una striscia più lunga senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Curiosità

Per la prima volta nella storia della Serie A si affrontano alla 24^ giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica (54 Inter, 53 Lazio): il precedente record a questo punto della stagione era 106 in Napoli-Lazio del 2017/18. A confronto ci sono anche le due squadre con meno reti al passivo in questo campionato (entrambe 20): tuttavia dal 2010/11 in avanti, la miglior difesa della Serie A alla vigilia della 24^ giornata aveva sempre subito meno di 20 gol. Inter (54.3%) e Lazio (51.4%) sono anche le formazioni con la più alta percentuale di tiri nello specchio nella Serie A in corso.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Lazio – Inter significa anche e soprattutto Immobile contro Lukaku. L’attaccante biancoceleste non segna da due partite di campionato e non arriva a tre di fila senza reti all'attivo da maggio 2019: dopo aver trovato due reti nelle sue prime tre sfide contro l'Inter in Serie A, è rimasto a secco nelle successive otto. Il belga, di rimando, è il miglior marcatore in trasferta dei maggiori cinque campionati europei 2019/20 (12), mentre Immobile è quello che ha realizzato più gol in casa (15, al pari di Cristiano Ronaldo).