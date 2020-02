Lazio-Inter, Inzaghi: "Battere i nerazzurri ci darebbe la spinta"

Un girone dopo, diciotto risultati utili consecutivi dopo, Simone Inzaghi ritrova la squadra con cui ha perso l'ultima partita in campionato: "Batterli darebbe una spinta in più. Quest'anno sia noi, sia l'Inter faremo di tutto per creare dei problemi alla Juve. Con il lavoro e con i nostri tifosi stiamo facendo qualcosa di meraviglioso, ma questo deve essere un punto di partenza, non di arrivo". Domenica 16 febbraio alle 20:45 il match è in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite