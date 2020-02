Probabili formazioni di Atalanta-Roma

I giallorossi, reduci dai ko rimediati da Sassuolo e Bologna, hanno l'occasione di rifarsi agganciando l'Atalanta al quarto posto in classifica. Al contrario, la squadra di Gasp cerca un successo che consoliderebbe l'ultimo piazzamento utile per la qualificazione in Champions. Diretta DAZN1 stasera alle 20.45 (canale 209)

Il posticipo del sabato della 24^ giornata di Serie A vede in campo Atalanta e Roma: quarta contro quinta, sfida dal sapore di Europa. Peraltro, le due formazioni saranno impegnate nelle coppe martedì e giovedì rispettivamente in Champions e in Europa League. La squadra di Gasperini, con i suoi 61 gol segnati, ha l'attacco più prolifico del campionato. Dall'altra parte ci sono i giallorossi che, nelle ultime due gare, hanno subito 4 gol dal Sassuolo e 3 dal Bologna. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta DAZN1 (canale 209).

Atalanta, ballottaggio Freuler-Pasalic

Gasperini affronta una Roma che ha voglia di riscatto dopo il ko rimediato all'Olimpico contro il Bologna nell'anticipo di venerdì scorso. L'Atalanta deve anche pensare all'impegno di martedì con il Valencia, valido per gli ottavi di finale (andata) di Champions. Due i ballottaggi nella testa di Gasperini: Freuler-Pasalic e Castagne-Hateboer. Il tridente Ilicic-Zapata-Gomez non dovrebbe essere in discussione, ma Muriel è sempre pronto a subentrare.

ATALANTA (3-4-3) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez. All. Gasperini

Roma, si rivede Mancini a centrocampo

La squalifica di Cristante e l'infortunio di Diawara inducono Fonseca a spostare Mancini dalla difesa a centrocampo, esperimento già provato in Europa League e in campionato con risultati soddisfacenti. Il partner difensivo di Smalling sarà dunque Fazio. Un terzino a sorpresa potrebbe essere Bruno Peres, mentre sull'altra corsia Spinazzola è in vantaggio su Kolarov. Alle spalle di Dzeko opereranno Mikitaryan, Pellegrini e Perotti: a questo punto a Under, Kluivert e Carles Perez non rimane che sperare di poter entrare a partita in corso.

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Veretout, Mancini; Mikitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All. Fonseca